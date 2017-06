BM prende assaltantes durante arrombamento a caixas eletrônicos do Banrisul em Rio Pardo

31/05/2011 | 04h07

Pelo menos três homens tentaram arrombar os caixas eletrônicos do Banrisul, em Rio Pardo, no centro da cidade na madrugada desta terça-feira. A Brigada Militar foi acionada por volta das 2h30min depois que o alarme da agência disparou.



Segundo os policiais, dois homens estavam dentro da agência com um maçarico. Um dos caixas já havia sido arrombado e os bandidos estariam tentando abrir outro no momento em que foram detidos pelos policiais.



Um terceiro homem, que estaria do lado de fora da agência em um Gol preto, conseguiu fugir. A polícia segue as buscas. Os dois presos, que seriam de Santa Catarina, foram encaminhados para a delegacia do município e identificados como Jhonatas Coutinho, de 24 anos, e Jeferson Carlos Alfredo, de 21 anos.