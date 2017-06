Atacante Edu, ex-Inter, é o novo reforço do Vitória para a Série B

31/05/2011 | 18h59

Depois de uma passagem pra lá de discreta no Inter, onde não conseguiu se firmar no time, o atacante Edu foi anunciado no fim da tarde desta terça pelo Vitória, da Bahia. O jogador tem chegada prevista a Salvador ainda nesta noite para firmar contrato até 2012 com o novo clube, de acordo com as informações do Globoesporte.com.

O diretor de futebol do Vitória, Beto Silveira, revela que atendeu a um pedido do técnico Geninho, que vinha observando o atacante. O Vitória ainda segue em busca de reforços para a disputa da Série B do Brasileirão. Devem chegar ao Barradão um lateral, assim como um volante. Para essa segunda posição o nome seria o de Rodrigo

Edu, de 32 anos, foi formado pelo São Paulo no fim dos anos 90. Em 2000, tomou o rumo da Europa. Atuou quase uma década na Espanha, onde defendeu o Celta de Vigo e o Real Betis. regressou ao futebol brasileiro em 2009. Estreou pelo Inter no dia 30 de agosto, numa goleada de 4 a 0 sobre o Goiás. Nas 43 partidas que disputou, não conseguiu espaço no ataque então formado por Alecsandro e Taison, e marcou apenas cinco gols com a camisa colorada. Mesmo assim, foi campeão da Libertadores 2010 pelo clube.

