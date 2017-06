Após declaração polêmica de Falcão, opine: qual grupo é melhor do Brasil?

31/05/2011 | 07h13

Na entrevista de domingo à noite, durante o programa Balanço Final, da Rádio Gaúcha, Falcão citou alguns clubes que teriam grupo para brigar pelo título brasileiro. Na opinião do técnico, o Inter, sem reforços, brigaria no máximo por vaga à Libertadores.

Confira no quadro abaixo quem são os jogadores de Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo e compare com o elenco do Inter. Para você, Falcão tem razão?

>>> Qual time tem o melhor grupo para o Brasileirão?

INTER

32 jogadores

Goleiros

Renan, Lauro e Muriel

Laterais-direitos

Nei e Daniel

Zagueiros

Bolívar, Rodrigo, Índio, Juan, Sorondo e Rodrigo Moledo

Laterais-esquerdos

Kleber e Fabrício

Volantes

Bolatti, Guiñazu, Glaydson, Wilson Matias, Augusto e Milton Júnior

Meias

D'Alessandro, Andrezinho, Tinga, Oscar, Ricardo Goulart, Zé Roberto e Eduardo Sasha

Atacantes

Leandro Damião, Rafael Sobis, Cavenaghi, Gilberto e Alex

Técnico

Falcão

Desempenho 2011

eliminado nas oitavas da Libertadores

campeão gaúcho

1 ponto no Brasileirão

Corinthians

30 jogadores

Goleiros

Júlio César, Rafael Santos e Danilo Fernandes

Laterais-direitos

Alessandro, Weldinho e Moacir

Zagueiros

Chicão, Leandro Castán, Paulo André, Wallace e André Vinícius

Laterais-esquerdos

Fábio Santos

Volantes

Ralf, Paulinho, Moradei, Edenílson e Nenê Bonilha

Meias

Morais, Danilo, Bruno César, Alex e Ramirez

Atacantes

Liédson, Willian, Jorge Henrique, Edno, Emerson Sheik, Elias Oliveira, Adriano e Taubaté

Técnico

Tite

Desempenho 2011

eliminado na Pré-Libertadores

vice-campeão paulista

6 pontos no Brasileirão

Cruzeiro

27 jogadores

Goleiros

Fábio, Rafael e Gabriel

Laterais-direitos

Vitor, Geovane e Gil Bahia

Zagueiros

Victorino, Gil, Léo e Naldo

Laterais-esquerdos

Gilberto, Diego Renan, Pablo e Gabriel Araújo

Volantes

Leandro Guerreiro, Henrique, Marquinhos Paraná, Fabrício, Everton e Eber

Meias

Montillo, Roger e Dudu

Atacantes

Thiago Ribeiro, Wallyson, Brandão e Ortigoza

Técnico

Cuca

Desempenho 2011

eliminado nas oitavas da Libertadores

campeão mineiro

1 ponto no Brasileirão



Flamengo

26 jogadores

Goleiros

Felipe, Paulo Victor e Damião Vinícius

Laterais-direitos

Leonardo Moura e Galhardo

Zagueiros

David Braz, Welinton, Ronaldo Angelim, Jean e Gustavo Conceição

Laterais-esquerdos

Egídio, Rodrigo Alvim

Volantes

Willians, Maldonado e Fernando

Meias

Ronaldinho, Thiago Neves, Bottinelli, Renato, Fierro, Marquinhos e Vander

Atacantes

Wanderley, Deivid, Diego Maurício e Negueba

Técnico

Wanderley Luxemburgo

Desempenho 2011

eliminado nas quartas da Copa do Brasil

campeão carioca

4 pontos no Brasileirão







Santos

36 jogadores

Goleiros

Rafael, Aranha e Felipe

Laterais-direitos

Jonathan, Pará, Danilo e Crystian

Zagueiros

Edu Dracena, Durval, Bruno Aguiar, Bruno Rodrigo, Vinicius Simon e Rafael Caldeira

Laterais-esquerdos

Léo, Alex Sandro e Geovânio

Volantes

Arouca, Adriano, Rodrigo Possebon, Charles, Elivelton e Anderson Carvalho

Meias

Paulo Henrique Ganso, Elano, Alan Patrick, Felipe Anderson e Roger

Atacantes

Neymar, Zé Eduardo, Keirrison, Diogo, Maikon Leite, Tiago Alves, Rychely, Moisés e Dimba

Técnico

Muricy Ramalho

Desempenho 2011

semifinalista da Libertadores

campeão paulista

1 ponto no Brasileirão (com reservas)





São Paulo

28 jogadores

Goleiros

Rogério Ceni, Denis, Bosco e Leonardo

Laterais-direitos

Jean, Edson Ramos e Ilsinho

Zagueiros

Miranda, Rhodolfo, Xandão, Luiz Eduardo e Bruno Uvini

Laterais-esquerdos

Juan e Henrique Miranda

Volantes

Wellington, Carlinhos Paraíba, Casemiro, Rodrigo Souto, Zé Vitor e Rodrigo Caio

Meias

Lucas, Marlos e Rivaldo

Atacantes

Dagoberto, Fernandinho, Luis Fabiano, Willian José e Henrique

Técnico

Paulo César Carpegiani

Desempenho 2011

eliminado nas quartas da Copa do Brasil

3º no Paulista

6 pontos no Brasileirão