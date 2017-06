André Lima segue sem previsão de retorno ao time do Grêmio

31/05/2011 | 07h11

Em dois jogos no Brasileirão 2011, o Grêmio marcou dois gols. Um foi marcado de pênalti por Douglas, na derrota de 2 a 1 diante do Corinthians e o outro foi um gol contra do zagueiro Rafael Santos, frente ao Atlético-PR. Os números provam a falta que um centroavante definidor como André Lima faz ao time comandado por Renato. E o retorno do jogador ainda não tem data prevista para acontecer. Segundo o médico Márcio Bolzoni, a recuperação do atleta está dentro do programado, mas a presença de André Lima dentro de campo ainda não tem prazo.

– A recuperação do André Lima está dentro do programado para o tipo de cirurgia que ele fez. Teve um pequeno inchaço no joelho na semana passada, mas tudo dentro da normalidade. Mas ainda não podemos afirmar quando ele poderá voltar a treinar normalmente – disse o médico do Grêmio.

A cirurgia de André Lima foi realizada na metade do mês de março para curar uma luxação na patela. Na época, a previsão de retorno do jogador era de 60 dias.

Nesta segunda-feira, enquanto os jogadores que participaram da partida contra o Atlético-PR tiveram folga, os atletas que estão em recuperação trabalharam no Estádio Olímpico. Os atacantes André Lima, Leandro e Vinicius Pacheco apareceram no gramado suplementar quando o sol já estava caindo. Lá já estavam os demais lesionados do elenco tricolor, Gabriel, Bruno Collaço, Vilson, Mateus Magro e Diego Clementino.

Vinicius Pacheco apenas correu em volta do campo. Leandro e André Lima realizaram movimentos de jogo, como mudança de direção, trabalho de velocidade, sempre com a bola nos pés. Este tipo de trabalho é feito quando os jogadores já estão na reta final da recuperação.

Foto: Vinicius Rebello

Ao deixar o treino, André Lima foi chamado por alguns torcedores que acompanhavam a movimentação no Estádio Olímpico. Atencioso com os fãs, o centroavante foi ao encontro dos gremistas. Na passada, foi questionado sobre o joelho e respondeu:

– A cada dia que passa estou melhor. Espero voltar o mais rápido possível.

Assim como ele, a torcida gremista também espera que o Guerreiro Imortal retorne o mais rápido possível ao time do Grêmio.

