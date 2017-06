Além de Dilma, sete ministros participam de reunião com prefeitos de cidades-sede da Copa

31/05/2011 | 16h11 Atualizada em

Começou por volta das 15h30min, no Palácio do Planalto, a reunião da presidente Dilma Rousseff com prefeitos e governadores das cidades-sede da Copa do Mundo do Brasil, entre eles o prefeito de Porto Alegre José Fortunati e o governador em exercício Beto Grill.



O principal assunto em pauta são as as obras para 2014 e o atraso de quase todas elas. Um dos principais questionamentos de Fortunati deve ser quanto as obras do Aeroporto Internacional Salgado Filho.



Além da presidente Dilma, participam do encontro os ministros da Casa Civil, Antonio Palocci, da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Miriam Belchior, da Justiça, José Eduardo Cardozo, da Agricultura, Wagner Rossi, e dos Esportes, Orlando Silva.