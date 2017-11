William Waack é acusado de racismo após vídeo vazado na internet

Redes sociais 08/11/2017 | 19h50 Atualizada em

O apresentador do Jornal da Globo, William Waack, foi acusado de racismo após a publicação de um vídeo na internet em que ele, irritado, afirma que o barulho de uma buzina é "coisa de preto".

O jornalista aparece no vídeo antes de uma entrevista com Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute, do Wilson Center, num estúdio em frente à Casa Branca, nos EUA.

" Não vou nem falar porque eu sei quem é." Na sequência, Waack olha para o convidado e diz, em tom baixo: "É preto. É coisa de preto." Após o comentário de Waack, o convidado ri constrangido.

Não há informações sobre quem divulgou as imagens da gravação, realizada durante a corrida eleitoral americana em 2016. Procurada pela reportagem, a Globo diz que "está apurando o caso".

Na noite desta quarta-feira, a hashtag #williamwaack era o assunto mais comentado no Twitter no Brasil, com mais de 20 mil posts na rede social.