Violência obstétrica será debatida em ciclo de palestras

Santa Maria 19/11/2017 | 15h11 Atualizada em

A partir de segunda-feira, um tema novo e carente de informações e debates ganha espaço na agenda de Santa Maria. Com apoio da prefeitura e do Centro Universitário Franciscano (Unifra), a Câmara de Vereadores convida a comunidade santa-marienses a participar do 1º Ciclo para a Conscientização sobre Violência Obstétrica.

Em 3 de outubro, centenas de pessoas saíram às ruas em Santa Maria para protestar contra a violência na hora do parto Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Reportagem especial: o que dizem mães e profissionais de Santa Maria sobre violência obstétrica

_ Precisamos falar sobre a violência obstétrica para que possamos identificar e ser vigilantes enquanto cidadãos, prevenindo a ocorrência desse fato e garantindo a atuação do profissional de Saúde de forma ética, humanizada e responsável _ destacou a coordenadora da Política da Saúde da Mulher e da Criança, Vanessa Preigschadt Martins.

Protesto reivindica o fim da violência obstétrica em Santa Maria

O público-alvo do evento são estudantes e profissionais de saúde, mas as palestras são abertas à comunidade. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo telefone (55) 3220-7239.

PROGRAMAÇÃO

Segunda, dia 20

Horário/local _ 16h, na Praça Saldanha Marinho

Atividade _ Abertura oficial com mateada e aferição de pressão arterial para a população

Quarta, dia 22

Horário/local _ 18h, no plenário da Câmara de Vereadores

Palestas

Violência obstétrica e sua interface com a Atenção Primária em Saúde, com a enfermeira e professora doutora Laura Ferreira Cortes

Violência na atenção ao parto, com a mestre Lizandra Flores Chourabi

Sexta-feira, dia 24

Horário/local _ 17h30min, no salão de atos do conjunto III da Unifra

Palestras

Diretrizes do atendimento humanizado ao parto do Ministério da Saúde, com o vereador e médico Francisco Harrisson

Reconhecendo a Violência Obstétrica: a mudança e seu percurso emocional, com a psicóloga Cristina Saling Kruel, doutora em Distúrbios da Comunicação Humana

Sábado, dia 25

Horário/local _ 8h30min, no salão de atos do conjunto III da Unifra

Palestras

Violência Obstétrica: percepção dos profissionais de enfermagem a cerca do cuidado, com a mestre Amália Lúcia Marchry Santos (enfermeira)

Apresentação Hospital Sofia Feldman, com o médico obstetra Edson Borges de Souza

Horário/local: 10h30min, no salão de atos do conjunto III da Unifra

Roda de diálogo com a pediatra Sonia Lansky, da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, e o médico obstetra Edson Borges de Souza, do Hospital Sofia Feldman