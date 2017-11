Falta pouco 07/11/2017 | 18h02 Atualizada em

Faltando poucos dias para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é hora de revisar o conteúdo das matérias que serão cobradas neste domingo. O Diário, em parceira com a equipe de professores do Totem Vestibulares, elaborou cinco vídeo-dicas para você revisar conteúdos de química, matemática, biologia e física:

Foto: