VÍDEO: Jovem tem moto roubada durante assalto a padaria 

Uma padaria foi alvo de um assalto por volta do meio dia desta quinta-feira, na Vila Caramelo, Bairro Juscelino Kubitschek, em Santa Maria.

Uma das vítimas do assalto, um jovem de 24 anos, conta que foi em sua motocicleta - uma CG Fan 125, 2003, preta com detalhes em azul e roxo - até a Padaria Arte Pão quando um assaltante chegou armado ao local - a vítima não tem certeza do tipo da arma usada pelo assaltante.

Assim que entrou no estabelecimento, o criminoso agrediu um funcionário e o jovem e mandou que eles deitassem no chão. Ele roubou o dinheiro do caixa (o valor não foi informado) e a motocicleta do cliente, fugindo no veículo.

– Eu fui de moto. Nem tirei o capacete porque o pessoal ali já me conhece. Ele chegou logo depois e nos mandou deitar no chão. Ele dizia para gente "Fica deitado, senão, eu vou dá-lhe, fica deitado, senão, eu vou dá-lhe". Ele pegou dinheiro do caixa e disse que era muito pouco. Pegou o meu capacete e a chave da minha moto e fugiu - contou a vítima.

O assalto e a fuga do criminoso foram registrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e os vídeos foram publicados no Facebook pouco depois do crime.

De acordo com o dono da moto, cerca de 10 minutos depois que o vídeo foi publicado, ele recebeu uma ligação de um número privado, e a pessoa disse, no telefonema, que havia comprado a motocicleta por R$ 1 mil e que não queria sair no prejuízo. A pessoa que ligou pediu R$ 1 mil ao proprietário da motocicleta, que não aceitou. Depois, ligou outra vez pedindo R$ 5 mil. Em uma terceira ligação, a pessoa pediu R$ 800 e chegou a marcar um encontro com o proprietário da moto para a entrega do dinheiro e, depois, ligou mais uma vez pedindo que ele depositasse R$ 200 em uma conta bancária, mas o proprietário da motocicleta não aceitou a negociação.

A Polícia Civil deve investigar o caso.