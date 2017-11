VÍDEO: Jovem é agredido em briga no Calçadão 

Violência 19/11/2017 | 17h48 Atualizada em

Quem passou pelo Calçadão de Santa Maria, no final da tarde de sábado, pode ter presenciado uma cena violenta: um tumulto que terminou em uma briga. Em um vídeo, publicado na página de Facebook intitulada Santa Maria da Zoeira, é possível ver uma pessoa sendo agredida pelo grupo, mesmo depois de estar no chão. O vídeo já ultrapassou mais de 40 mil visualizações e de 400 compartilhamentos.

De acordo com informações da Brigada Militar, quando policiais chegaram no local encontraram a vítima, com escoriações no corpo. A vítima, um jovem de 19 anos, relatou dores no braço, perna e nas costelas. Ele foi socorrido pela BM e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Semana terá predomínio de tempo seco em Santa Maria

Segundo a ocorrência, registrada como lesão corporal, pelo menos 12 pessoas estavam envolvidas na agressão. Três foram identificados: um de 18 anos foi detido e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos pela Brigada Militar. O trio foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e depois teriam sido liberados.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

tentFrom:cms -->