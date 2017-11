VÍDEO: fumaça em chaminé de restaurante assusta moradores no Centro

Santa Maria 16/11/2017 | 13h26 Atualizada em

Um princípio de incêndio, no Centro de Santa Maria, deixou quem passava pelo entorno da Praça Saldanha Marinho assustado. Da chaminé do Restaurante Comercial, que fica na Rua Roque Calage, uma extensa nuvem de fumaça podia ser vista por volta do meio-dia desta quinta-feira. A cena apavorou os moradores, que pensaram se tratar de um incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um problema na chaminé do restaurante gerou a fumaça no local. Foram cerca de 40 minutos para controlar o princípio de incêndio. Ninguém ficou ferido.

Segundo funcionários do restaurante, um problema na churrasqueira teria ocasionado a fumaceira.