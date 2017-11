VÍDEO: cachorra que teve patas quebradas brinca no mar

Dois meses depois 14/11/2017 | 16h05 Atualizada em

A cachorra Linda, que em setembro deste ano foi resgatada de um saco plástico, abandonada e com três patas quebradas, no Bairro Chácara das Flores, em Santa Maria, vai ganhar uma festa beneficente. Organizada pela Casa do Bicho Express, a festa será em dezembro e incentiva a doação de rações, vermífugos e antipulgas para Linda e outros bichinhos que são cuidados pela ONG Clube Amigos dos Animais.

Eliana Belmonte, proprietária da pet shop, explica que a festa, intitulada Festa Linda, será aberta ao público e que a ideia é que as pessoas comprem ração, na quantidade que quiserem, para doação. Quem tiver ração em casa, também pode levar para a festa. Materiais como vermífugos e antipulgas serão bem-vindos. Eliana explica que só não serão aceitas doações em dinheiro.

A festa será no dia 9 de dezembro, das 9h às 18h, em frente ao pet shop Casa do Bicho Express (Rua Ircyde Santa Lúcia, 785, Camobi - próximo da Faixa Nova, ao lado do Instituto Federal Ferroupilha). Humanos e animais de estimação são convidados. Segundo Eliana, terá sorteio de brindes e guloseimas para as crianças. Não é preciso pagar entrada. À tarde, haverá animais para adoção.

LINDA APROVEITA A PRAIA

Dois meses após ser encontrada machucada, Linda já consegue caminhar e passa bem. Além disso, a cachorrinha tem aproveitado temporadas de praia. É que, pelo menos uma vez por mês, ela viaja com a sua tutora e médica veterinária Marlene Nascimento para São José do Norte, no litoral Sul do Estado. Marlene trabalha em um projeto com animais de rua no município e leva a cachorra junto sempre que viaja.

Como as duas ficam bem perto da praia sempre que vão para essa cidade, Linda caminha com mais facilidade na areia, que é macia. Marlene conta que ela adora a praia, se enturmou facilmente com outros cachorros e se diverte no mar. Em Santa Maria, Linda consegue caminhar dentro de casa e na grama, mas em alguns locais - especialmente onde há pedras - a veterinária prefere carregá-la no colo.

– Ela adorou a cidade! Quando vê que eu estou arrumando as coisas para viajar, já fica a postos do lado da caminhonete, parece uma miss gasolina. Eu tenho que ficar cuidando para ela não ir mar adentro, ela vai até onde a água dá no pescoço. Quanto a gente está aqui (São José do Norte) ela corre tanto. Não pensei que ela ficaria tão bem – conta Marlene.

A veterinária explica que, apesar de Linda se virar bem na locomoção, ainda será preciso uma prótese para as patinhas porque, por enquanto, Linda não caminha de forma alinhada e Marlene teme que, no futuro, isso provoque problemas na coluna da cachorra.

– Tem uma patinha que ainda não cicatrizou bem, é preciso esperar. Lá por janeiro preciso começar a pensar nisso. Eu gostaria de uma prótese como é feita para humanos, a vácuo, que não precisa amarrar e prender em nada, não sei se existe para cachorro. Vamos ver se alguém se candidata a fazer – conta Marlene.