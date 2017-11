VÍDEO: 300 mil participam da Romaria da Medianeira

Fé 12/11/2017 | 14h24 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Seja para pagar promessa, agradecer ou celebrar a fé, domingo foi dia de caminhar na Romaria da Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria. Desde cedo, os fiéis começaram a se concentrar na Catedral Metropolitana de Santa Maria, de onde saiu a caminhada.

Ao longo do caminho, pela Rua do Acampamento e Avenida Medianeira, mais pessoas se uniram à caminhada que, de acordo com a Brigada Militar, reuniu mais de 250 mil pessoas. Já a prefeitura de Santa Maria estima que o número de fiéis chegou a 300 mil neste ano.

Há 12 anos, empresário carrega Nossa Senhora Medianeira

Com o tema "Com Maria, sigamos Jesus", neste ano, os religiosos também celebram os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e o centenário da Nossa Senhora de Fátima.