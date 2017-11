Unipampa de São Gabriel busca apoios para amenizar cortes no orçamento

Região 08/11/2017 | 16h01 Atualizada em

Diretores do campus de Ciências Rurais da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) de São Gabriel foram recebidos em audiência, na segunda-feira, pelo prefeito Rossano Gonçalves (PDT). O diretor do campus, professor Chariston dal Bello, convidou Rossano a participar de uma audiência em Brasília, entre os dias 28 e 30 de novembro, quando um grupo de diretores dos campi da instituição, acompanhados do vice-reitor, visitarão ministérios e parlamentares para requerer a destinação de emendas parlamentares. A Unipampa sofreu forte contingenciamento de recursos por parte do governo federal, o que ameaça as obras de ampliação dos prédios da universidade no município.

– Sem o aporte de pelo menos R$ 4,2 milhões, as obras físicas do campus estão ameaçadas – destacou Dal Bello.

Segundo a direção do campus local, obras de ampliação podem ser prejudicadas pelo corte de recursos da União Foto: Arquivo / Caderno 7

Em outubro, Rossano manifestou repúdio ao gesto da bancada gaúcha em Brasília, que destinou R$ 182 milhões de emendas do Orçamento da União para projetos no Norte do Estado e na Região Metropolitana, ignorando a Fronteira Oeste e a Campanha Gaúcha.

– Enquanto se destinou recursos até para uma instituição privada como a PUC, a Unipampa, vital para o desenvolvimento da nossa região, está nessa situação. Isso demonstra o quanto os nossos deputados e senadores deixam a desejar no que tange à nossa realidade regional – criticou o prefeito, destacando que irá se associar à mobilização da Unipampa, trabalhando junto aos prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Codepampa), do qual é vice-presidente.

Durante o encontro, também foi tratado do Termo de Cooperação Técnica entre a universidade e o município, que deve estar pronto para assinatura até o final do ano. O convênio irá viabilizar apoio técnico de pesquisadores e especialistas da Unipampa para ações de desenvolvimento sustentável. O prefeito também se comprometeu com a melhoria da parada de ônibus próxima ao campus, pedido feito pelos diretores.

* Com informações da prefeitura de São Gabriel