Unifra ganha seis prêmios em competição de publicidade

Quem rememora o tempo da faculdade costuma contar das madrugadas que passou acordado fazendo trabalhos (ou até mesmo em festas). Mas um grupo de estudantes do 5º ao 8º semestres de Publicidade e Propaganda (PP) do Centro Universitário Franciscano (Unifra) vai lembrar de uma madrugada em que trabalhou, divertiu-se muito e ganhou seis prêmios no 11º Madrugadão Feevale, que ocorreu sexta e sábado, em Novo Hamburgo. Incluindo o troféu principal da competição.

Este foi o terceiro ano consecutivo que a Unifra é premiada a grande campeã do evento. O Madrugadão Feevale é um concurso anual direcionado aos estudantes de Comunicação Social de todo o país.

A edição deste ano contou com 14 equipes, formadas por alunos de PP, Jornalismo e Relações Públicas, de faculdades de todo o Rio Grande do Sul. A Unifra foi com três times para a competição e além do prêmio principal, duas equipes representantes da instituição trouxeram para Santa Maria outros cinco troféus, das sete categorias em que concorreram.

EXPERIÊNCIA

Maurício Kemmerich, 22 anos, integrante da equipe Tetris, a vencedora do Madrugadão, conta que a produção do evento passou às coordenadas para todos os times às 22h de sexta-feira, dia 10 de novembro.

A partir daquele momento, os times tinham 10 horas para produzir a campanha publicitária para um cliente real, que este ano foi uma marca de calçados. Representantes da empresa participaram como jurados do evento.

– Participar de uma atividade assim, nos deixa mais próximo da realidade do mercado. Ali no Madrugadão a gente tinha um cliente real, que apresentou o que gostaria de ter na campanha do produto deles e o que não queria. A partir destas orientações, começamos a produzir a nossa campanha – diz Maurício.

Além do troféu geral, a equipe Tetris recebeu mais quatro prêmios:

Outra equipe da Unifra que voltou com uma estatueta da corujinha, símbolo do evento, para casa foi a Empire, que ganhou na escolha do voto popular. A estudante Bruna Willagrand, 22 anos, diz que conseguir o reconhecimento das pessoas presentes no evento é "bastante significativo".

A professora do curso de PP Graziela Knoll foi uma das acompanhantes das equipes no Madrugadão deste ano, junto com a professora Pauline Fraga, e conta que a experiência que este tipo de atividade traz para os alunos é ótima.

Ela salienta que ser premiado era o principal objetivo das equipes, mas que nem eles esperam voltar para a cidade com tantos troféus.

– O foco sempre é ganhar, mas foi uma surpresa, para eles (estudantes) e para nós. Mas é ótimo porque dá motivação para os alunos – diz Graziela.

APADRINHADOS

Um dos critérios para participar do Madrugadão é que cada equipe tenha um padrinho ou madrinha, que deve ser um profissional da Comunicação Social, atuante no mercado de trabalho.

A equipe Tetris contou com a ajuda de Cláudio Osório, da Osório Design, que ganhou o troféu de Melhor Padrinho. Já a Empire teve o padrinho Bernardo Betim Martins, da Xodó Gestão de Marcas.

As duas equipes agradeceram muita a orientação dos padrinhos e das professoras que os acompanharam por mais esta madrugada que passaram em claro, mas que rendeu aprendizado, diversão e seis troféus.