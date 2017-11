Ulbra divulga gabarito do vestibular de verão

Ensino Superior 19/11/2017 | 14h36 Atualizada em

Foi divulgado, na tarde deste domingo, o gabarito do vestibular de verão da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) Santa Maria. Os candidatos disputaram uma vaga em sete cursos presenciais e outros 21 de educação à distância.

A prova foi composta por questões de matemática e português. Além disso, os candidatos precisaram fazer uma redação. Clique aqui para conferir o gabarito.

LISTÃO E MATRÍCULAS

O listão dos aprovados será divulgado a partir das 18h do dia 24 de novembro. As matrículas dos calouros ocorrem nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro de 2018.