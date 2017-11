UFSM abre 2 vagas de professor com salário de R$ 18,8 mil

Concurso 08/11/2017 | 10h04 Atualizada em

Estão abertas as inscrições de processo seletivo para professor visitante (nacional ou estrangeiro) para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As vagas são para as áreas de Pesquisa Operacional e Sistemas Aeroespaciais.

As inscrições podem ser realizadas até 27 de novembro pelo site da instituição. O valor da taxa é de R$ 100. Os interessados em solicitar a isenção do pagamento devem se inscrever até 16 de novembro.

A remuneração é de R$ 18.895,71, em dedicação exclusiva. Os candidatos devem ter título de Doutor, ter experiência prévia e possuir produção científica, de, no mínimo, cinco anos.

O edital completo está disponível no link.