Trezena Móvel de Medianeira vai até sexta-feira

Religiosidade 08/11/2017 | 18h43 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Foto: Charles Guerra / New Co

Faltando quatro dias para a 74ª Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira, centenas de fiéis estão acompanhando as missas da Trezena Móvel. Até sexta-feira, encontros de reflexão estarão ocorrendo nas paróquias de Santa Maria (veja a programação abaixo).

A fé em Medianeira passou da avó para a neta

Os dias de prece que antecedem a Romaria da Medianeira representam, segundo o padre Lucas Carvalho, um dos coordenadores da trezena, um momento de união e fortalecimento.

Com o tema "Com Maria, sigamos Jesus" e o lema: "Ave, Ave, Ave Maria", a 74ª edição da Romaria deve receber, na manhã do próximo domingo, segundo a organização, entre 300 mil e 400 mil pessoas de diversas regiões do país.

A TREZENA MÓVEL

Próximos dias da Trezena Móvel, que sempre começa às 20h:

- Hoje (8/11) – Paróquia São José do Patrocínio (Bairro Salgado Filho) - Amanhã (9/11) – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Bairro Perpétuo Socorro) - Sexta-feira (10/11) – Paróquia Santa Catarina (Bairro Itararé)