 Trezena Móvel da Romaria da Medianeira segue neste fim de semana

Em meio a chegadas e partidas de ônibus na rodoviária de Santa Maria, uma missa tornou a sexta-feira incomum para passageiros, motoristas e todos que passaram pelo terminal no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. A imagem de Nossa Senhora Medianeira passou pelo local e reuniu mais de 40 pessoas para uma missa especial que aconteceu durante a mais uma etapa da Trezena Móvel da 74ª edição da Romaria da Medianeira.

Para Emanuel Morais, 19 anos, que mora em Santa Maria e estava a caminho de São Vicente do Sul, foi uma grata surpresa:

– Eu sou católico, e é sempre bom participar de uma missa – comentou o jovem, enquanto ouvia a pregação.

O padre Luciano Eduardo da Silva abençoou os presentes e falou sobre São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Um terço e flores também foram levados por fiéis e apresentados na missa como forma de gratidão e reconhecimento das graças recebidas.

Marli Terezinha Amaral Pacheco, 57, que trabalha na rodoviária há nove anos, conta que, mesmo para ela a missa não seja inédita, é sempre especial ver a romaria acontecendo. Ela assistia à missa de longe na tarde de ontem.

– Eu sou evangélica, mas gosto de ver – disse.

A imagem partiu, na tarde de ontem, do Santuário Nossa Senhora de Lourdes, junto à Paróquia da Ressurreição, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes e, após a passagem pela rodoviária, seguiu para a Paróquia Nossa Senhora das Dores, no bairro de mesmo nome.

Com o tema “Com Maria, sigamos Jesus” e o lema: “Ave, Ave, Ave Maria”, a 74ª edição da Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças deve receber de 300 mil e 400 mil pessoas no próximo fim de semana. Muitas delas, em caravanas de diversas cidades de estados de todo o Brasil.

PROGRAMAÇÃO

Próximos dias da Trezena Móvel, que começa às 20h:

— Sábado, 4 de novembro – Paróquia: Santo Antônio (Patronato)

— Domingo, dia 5 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Nossa Senhora de Fátima)

— Segunda-feira, dia 6 – Paróquia Senhor do Bom Fim (Bonfim)

— Terça-feira, dia 7 – Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Rosário)

— Quarta-feira, dia 8 – Paróquia São José do Patrocínio (Salgado Filho)

— Quinta-feira, dia 9 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Perpétuo Socorro)

—Sexta-feira, dia 10 – Paróquia Santa Catarina (Itararé)