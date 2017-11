Três escolas de Santa Maria são candidatas a selo da Unesco

Reconhecimento local 10/11/2017 | 11h01 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Na primeira fila, oito portugueses, representantes da Unesco, receberam uma recepção especial na escola Perpétuo Socorro Foto: Charles Guerra / New Co

Depois da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Borges de Medeiros receber o selo do Programa de Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (PEA-Unesco), outros três colégios de Santa Maria estão próximos de receber a mesma certificação. São as escolas municipais Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e José Pains de Oliveira, e a instituição de ensino particular Santa Catarina.

A secretária de Educação, Lúcia Madruga, conta que os colégios se inscreveram para a certificação da Unesco no ano passado e, agora, a documentação enviada é analisada por 180 avaliadores da organização. Cada avaliador é de um país diferente.

A titular da pasta conta que um grupo de uma associação portuguesa, chancelada pela Unesco, está em Santa Maria para um evento de Educação e Saúde (leia mais sobre baixo), e os profissionais visitaram as escolas candidatas à certificação. Porém, Lúcia afirma que estas visitas, que ocorreram durante a semana, são apenas uma cortesia e não fazem parte da avaliação das instituições.

Para a diretora da Perpétuo Socorro, Daniela de Oliveira, conta que o intercâmbio de experiências maravilhoso.

– Os portugueses vieram até a nossa escola, conheceram mais dos projetos que realizamos, conversaram com os nossos professores. Foi uma troca maravilhosa.

A escola Perpétuo Socorro está entre as três candidatas para receber o selo de certificação em Educação da Unesco Foto: Charles Guerra / New Co

O INTERCÂMBIO

Oito pessoas da Association for World Innovation in Science and Health Education (Awishe) – Associação Mundial para Inovação em Ciência e Saúde Educacional, em tradução livre – estão em Santa Maria, até a próxima terça-feira. Eles vieram para participar do 2º Encontro Nacional de Treinamento e Formação de Professores e Tutores de Comunidades de Aprendizagem Colaborativa.

A presidente da Awishe, Sónia Ferreira, destaca que está maravilhada com a participação de professores e agentes de saúde no evento.

– Gostaria de agradecer a hospitalidade, tanto dos profissionais que participam do Encontro, quanto das escolas que visitamos. Nossa experiência aqui é muito boa – disse Sónia.