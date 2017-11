Trecho da Duque de Caxias fica bloqueado nesta quarta-feira 

Trânsito 07/11/2017 | 20h52 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Rua Duque de Caxias terá mão única até a Tamanday Foto: Charles Guerra / New Co

Os alterações no trânsito em ruas do Bairro Medianeira, em Santa Maria, seguem com equipes da prefeitura trabalhando nos locais que sofrerão mudanças. Nesta quarta-feira, a partir das 8h30min, a Duque de Caxias, entre a Avenida Medianeira e a Rua Doutor Teodorico (quadra da Fadisma), ficará bloqueada, explica o engenheiro Marcelo Rossés, superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana. Além do trecho bloqueado durante a sinalização, ainda nesta quarta-feira também será fechado o acesso da Rua Tamanday em direção à Duque.

O bloqueio será necessário para que seja sinalizado o trecho da Duque de Caxias que terá alteração no sentido do tráfego. Depois que o trânsito for liberado, ainda nesta quarta-feira, o trânsito na Rua Duque de Caxias, entre a Avenida Medianeira e a Rua Tamanday, terá mão única: com fluxo somente no sentido Centro-bairro e estacionamento nos dois lados da via.

Rossés explica que, com as mudanças , o trânsito deve melhorar na região. Segundo um estudo feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana, 8,9 mil carros por dia trafegam pela Duque de Caxias no sentido Tamanday-Avenida Medianeira (que não será permitido a partir de quarta). Destes veículos, 79% dobravam à esquerda, ingressando na Medianeira e deixando o trânsito intenso.

BLOQUEIO NO ENTORNO DA ROTATÓRIA

Foto: Charles Guerra / NewCo

Ainda na manhã desta quarta-feira, segunda a prefeitura, as ruas que ficam no entorno da rotatória da Avenida Medianeira devem ser bloqueadas totalmente para a conclusão das obras de melhoria no asfalto, a partir das 9h. Os bloqueios serão: na Rua Orlando Fração ( no trecho da Rua Carlos Gomes Rocha até a rotatória), na Avenida Ângelo Bolson (da Rua Dom Pedro I e Dr. Zamenoff até a rotatória), na Avenida Medianeira (no trecho da Visconde de Pelotas até a rotatória) e na Avenida Hélvio Basso (no retorno em frente ao Maxxi Atacado até a rotatória).