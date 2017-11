Trânsito no Centro terá mudanças no domingo de Romaria

Procissão 10/11/2017 | 17h27 Atualizada em

Para receber os milhares de fiéis que participam da Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira, a prefeitura de Santa Maria e o Sistema Integrado Municipal (SIM), que representa as empresas de transporte coletivo urbano, montaram um cronograma especial para o trânsito, neste domingo. Além da Romaria, o domingo também será de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por isso, os inscritos precisam estar atentos nas mudanças no trânsito e nas linhas de ônibus para não se atrasar para a prova.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, haverá fechamento em vias de acesso ao Santuário da Medianeira e também em ruas onde a procissão irá passar (veja abaixo). O bloqueio terá início às 6h30min e deve terminar às 18h30min. Conforme os romeiros forem passando, as ruas transversais serão liberadas. Na Avenida Medianeira, o trecho entre as ruas Duque de Caxias e Visconde de Pelotas terá o trânsito liberado somente após as 18h30min.

As linhas de ônibus também terão pontos de embarque e desembarque especiais, além de reforço em alguns itinerários (confira abaixo).

Foto: João Alves / Prefeitura de Santa Maria

BLOQUEIO DE TRÂNSITO

As vias e cruzamentos abaixo terão bloqueio durante todo o dia:

– Avenida Medianeira com Rua Serafim Valandro

– Avenida Medianeira com Rua Duque de Caxias

– Rua Heitor Campos com Rua Dr. Theodorico

– Rua General Osório com a entrada do Residencial Madre Paulina

– Avenida Medianeira com Rua Visconde de Pelotas

– Rua Barão do Triunfo com Rua Farrapos

– Travessa Medianeira com Rua Farrapos

MUDANÇAS NOS ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS

ANTES DA ROMARIA

Linhas Camobi, Cohab Fernando Ferrari e Rodoviária (todas as empresas)

– Trajeto: Avenida Rio Branco, Silva Jardim, Euclides da Cunha, Rua Pinto Bandeira (Rua B Militar), Avenida Dores e segue itinerário normal.

– Rodoviária: Avenida Rio Branco, Silva Jardim, Euclides da Cunha, Rua Pinto Bandeira (Rua B Militar), Avenida Dores, Alameda Buenos Aires, General Neto, Travessa Cassel e segue itinerário normal

Linhas Boi Morto, Prado, Santa Marta, 7 de Dezembro, Alto da Boa Vista, Santos, Urlândia, Passo das Tropas e Minuano

– Trajeto: Avenida Rio Branco, Vale Machado, Floriano Peixoto, Avenida Presidente Vargas e segue itinerário normal

DEPOIS DA ROMARIA

Todas as linhas que descem a Avenida Presidente Vargas, para irem até a Romaria, deverão fazer o seguinte itinerário:

– Avenida Presidente Vargas, Conde de Porto Alegre, Rua Tuiuti e Barão do Triunfo até a Romaria, fazendo as paradas previstas

Sentido Bairro-Centro

Linhas Boi Morto, Prado, Santa Marta, 7 de Dezembro e Alto da Boa Vista

– Avenida Presidente Vargas, Serafim Valandro, Silva Jardim, André Marques e terminal do Maneco

Linhas Passo das Tropas, Minuano, Santos e Urlândia

– Avenida Ângelo Bolson, Avenida Presidente Vargas, Serafim Valandro, Silva Jardim, André Marques e terminal do maneco

Linha Tancredo Neves

– Itinerário normal

– A parada da linha T Neves em frente à Auto-escola Via Centro, na Rua Professor Braga, será desativada durante a procissão. Os desembarques ocorrerão na parada em frente ao Senac

Linha Patronato, Brigada Militar e Rod-PPM/Coca-Rod

– Avenida Rio Branco, Silva Jardim, Euclides da Cunha, Rua Pinto Bandeira (Rua B Militar), Avenida Dores, Alameda Buenos Aires, Rua General Neto, Travessa Cassel e segue itinerário normal

APÓS A PROCISSÃO

Linhas Santos, Urlândia, Ipiranga, Parque Pinheiro Machado e demais linhas que sobem a Avenida Presidente Vargas

– Os veículos passam pela Avenida Ângelo Bolson, Presidente Vargas, Barão do Triunfo, Avenida Medianeira, Visconde de Pelotas e sobem pela Avenida Presidente Vargas

Linhas Casa de Saúde, Camobi, Cohab Fernando Ferrari, Patronato, Parque Pinheiro Machado e Rodoviária (de todas as empresas)

– Não vão até a Romaria

– Seguem o itinerário normal

NOS DISTRITOS

Serão implantados horários extras de reforço na linha Boca do Monte, no domingo.

– Saída da rodoviária: 12h, 16h Santo Antão

– Saída de Boca do Monte: 7h Quebra Dente, 7h Santo Antônio, 13h15min

De acordo com a prefeitura de Santa Maria, os horários da linha Boca do Monte estão autorizados a realizar alteração de itinerário para embarque de passageiros junto à Romaria, na Rua Barão do Triunfo.

TÁXIS

Durante a procissão, serão criados dois pontos provisórios de táxi, na Rua Farrapos, esquina com Argemiro Quevedo, e na Avenida Medianeira, esquina com a Rua Visconde de Pelotas. Estes pontos provisórios poderão sofrer adequações da localização de embarque conforme avaliação da fiscalização e de acordo com a demanda no local.