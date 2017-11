Trânsito no bairro Medianeira terá novas mudanças a partir de terça

Mobilidade Urbana 03/11/2017 | 09h20 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

O canteiro já foi demarcado e os três semáforos serão instalados na próxima terça-feira Foto: Charles Guerra / New Co

O trânsito no bairro Medianeira vai sofrer novas mudanças a partir da próxima semana. Depois das alterações de sentido na Rua Marquês do Herval e da proibição de estacionamento na Heitor Campos, agora é a vez da instalação do conjunto de sinaleiras na Avenida Medianeira.

Canteiro da Avenida Medianeira está sendo removido para que motoristas possam fazer a conversão à esquerda pela Rua Heitor Campos Foto: Charles Guerra / New Co

A partir de terça-feira, três semáforos serão instalados na avenida para que os motoristas que sobem pela Heitor Campos, no sentido bairro-Centro, possam acessar a Avenida Medianeira e fazer a conversão à esquerda. Atualmente, só é permitida a conversão à direita. Nesta semana, o canteiro da Medianeira, começou a ser retirado para que a mudança seja possível. Porém, há um alerta: não será permitido que motoristas que trafegam pela Avenida Medianeira, no sentido bairro-Centro, façam a conversão na sinaleira, retornando pela mesma via, no sentido Centro-bairro.

Na próxima quarta-feira, a Rua Duque de Caxias, no trecho entre a Avenida Medianeira e a Rua Tamanday, passará a ter mão única, com fluxo somente no sentido Centro-bairro e estacionamento nos dois lados da via.

– Todas as mudanças estão de acordo com o plano de mobilidade. Vai mudar alguma coisa, o pessoal vai estranhar, mas vai ser positivo para o condutor – afirmou o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcelo Rosses.