Trânsito na Rua Riachuelo ficará em meia pista nesta quarta-feira

Atenção, motoristas! Nesta quarta-feira, a Rua Riachuelo, no Centro, ficará em meia pista. De acordo com a prefeitura de Santa Maria, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) vai realizar uma intervenção no local, no trecho entre as ruas Tuiuti e Astrogildo de Azevedo.

Equipes da Corsan e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos devem fazer a recomposição do asfalto, nas proximidades da parada de ônibus existente no trecho.

O serviço, que teve início nesta tarde, vai deixar o trânsito em meia pista até a conclusão do serviço. Agentes da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana (CTMU) estarão no local orientando o fluxo de veículos. Além disso, segundo o Sistema Integrado Municipal (SIM), a parada de ônibus que fica no local será deslocada, temporariamente, para alguns metros atrás, quase em frente ao número 138.