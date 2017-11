Terça-feira é o último dia para inscrições do Ctism e Politécnico 

Educação 06/11/2017 | 16h17 Atualizada em

Nesta terça-feira termina o prazo de inscrições para o processo seletivo do Colégio Politécnico e do Colégio Industrial (Ctism) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A inscrição deve ser feita no site da Coperves e o pagamento do boleto, no valor de R$ 50, pode ser feito até o dia 8 de novembro, quarta-feira.

No total, são 729 vagas nos dois colégios: 505 no Politécnico e 224 no Ctism. A prova será realizada no dia 3 de dezembro: de manhã, às 8h, para os candidatos a uma vaga no Ensino Médio e nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e à tarde, às 14h, para concorrentes a uma vaga nos Cursos Técnicos Subsequentes.

Os candidatos terão 4 horas para responder 50 questões no total, sendo: 10 de português, 10 de matemática, 6 de biologia, 6 de física, 6 de química, 4 de história, 4 de geografia, 2 de filosofia e 2 de sociologia.

Mais informações com a Coperves por meio do telefone (55) 3220-8170 ou do e-mail falecom@coperves.ufsm.br. Clique aqui para acessar o edital dos cursos técnicos ou aqui para conferir o edital do Ensino Médio.

Confira o total de vagas oferecidas para cada curso:

COLÉGIO POLITÉCNICO

- Ensino Médio: 35 vagas

- Técnico em Administração (noturno): 40

- Técnico em Agropecuária (diurno/manhã): 40

- Técnico em Agropecuária (diurno/tarde): 40

- Técnico em Alimentos (diurno/manhã): 40

- Técnico em Contabilidade (noturno): 40

- Técnico em Farmácia (diurno/manhã): 40

- Técnico em Geoprocessamento (noturno e sábados): 40

- Técnico em Informática (diurno/tarde): 35

- Técnico em Informática (noturno): 35

- Técnico em Meio Ambiente (noturno e um dia na semana): 40

- Técnico em Paisagismo (diurno/manhã): 40

- Técnico em Secretariado (noturno): 40

- Técnico em Zootecnia (diurno/manhã): 35

CTISM - cursos técnicos ligados ao Ensino Médio

- Técnico em Eletrotécnica (manhã e tarde): 25

- Técnico em Informática para Internet (manhã e tarde): 25

- Técnico em Mecânica (manhã e tarde): 25

CTISM - cursos técnicos subsequentes

- Técnico em Automação Industrial (noturno): 32

- Técnico em Eletromecânica (noturno): 32

- Técnico em Eletrônica (diurno/tarde): 32

- Técnico em Eletrotécnica (noturno): 32

- Técnico em Mecânica (noturno): 32

- Técnico em Segurança do Trabalho (noturno): 32

- Técnico em Soldagem (noturno): 32