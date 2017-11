Tempestade com vento forte e granizo pode atingir a região entre hoje e amanhã

Previsão do tempo 03/11/2017 | 09h51 Atualizada em

Foto: Gabriel Haesbaert / New Co DSM / New Co DSM

Árvore caiu nesta madrugada na Rua Samuel Kruschim, na Vila Noal Foto: Gabriel Haesbaert / New Co DSM / New Co DSM

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de uma nova tempestade chegar em todo o Rio Grande do Sul entre esta sexta-feira e sábado. Há riscos de vento forte e granizo na Região Central.

Em Santa Maria, no início desta sexta-feira, os ventos chegaram a 65,5 km/h por volta da meia-noite. Conforme o Corpo de Bombeiros, na cidade algumas árvores caíram, mas nenhuma residência foi atingida. De acordo com o meteorologista do Inmet Rogério Rezende, pode chegar a 50 milímetros o volume de chuva para hoje e amanhã na cidade.

Trânsito no bairro Medianeira terá novas mudanças a partir de terça

NA REGIÃO

O alerta para hoje, a partir das 14h, é para as cidades da região que podem ter ventos intensos, de 40 a 60 km/h. O temporal pode atingir Cacequi, Cruz Alta, Jaguari, Jari, Lavras do Sul, Mata, Nova Esperança do Sul, Rosário do Sul, Santiago, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Toropi, Tupanciretã e Unistalda. Já no sábado, a tempestade se espalha para todo o Estado. No domingo, a chuva deve ir embora, e o sol entre nuvens retorna.

Nesta sexta, os termômetros em Santa Maria podem chegar aos 31ºC. No fim de semana, as temperaturas devem ficar mais amenas. No sábado, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 21ºC. Já no domingo, a temperatura fica entre 14ºC e 24ºC.

ORIENTAÇÕES

Em caso de rajadas de vento, o Inmet pede que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.