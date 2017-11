Temperatura mais alta do ano foi registrada nesta quarta-feira em Santa Maria  

Previsão do tempo 15/11/2017 | 19h52 Atualizada em

Quem saiu de casa nesta quarta-feira de feriado sabe o quanto o dia foi quente. E a sensação de calor e abafamento se confirmou nos termômetros: às 16h de hoje, Santa Maria registrou a temperatura mais quente de 2017: 36,5ºC, superando o dia 13 de janeiro, quando a máxima chegou aos 36ºC, conforme o meteorologista Gustavo Verardo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Os dias de calorão, porém, vão dar uma trégua a partir de quinta-feira. Segundo Verardo, o calorão antecipa a chegada de uma frente fria na região, a partir da madrugada desta quinta-feira, trazendo a chuva para o município:

– Não se descarta a possibilidade a chance de temporal, vento intenso e até mesmo granizo – explica o meteorologista.

A chuva está prevista para a manhã e tarde desta quinta-feira e a temperatura deve baixar cerca de 10ºC até amanhã. As previsões indicam mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. De quinta-feira até a metade da próxima semana, as madrugadas e manhãs devem ter temperaturas mais amenas e os dias mais quentes durante à tarde: com mínimas variando entre 11ºe 14ºC e as máximas devem ficar entre 26ºC e 28ºC.

CALORÃO NO FINAL DO MÊS

Se a previsão não mudar, o calorão deve voltar no final de novembro e começo de dezembro, antecipa o meteorologista e pode ser registrada, mais uma vez, temperatura mais alta do ano, se aproximando dos 40ºC.