Tema da redação do Enem é sobre sistema educacional para surdos

Exatamente às 13h30min deste domingo, quando cerca de 6,7 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começavam a resolver as questões do primeiro dia de provas, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) postou nas redes sociais o tema da redação para este ano: "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil".

As postagens do Inep informam também que o assunto proposto aos participantes deve ser desenvolvido em um texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas. Os candidatos precisam embasar a redação em uma situação-problema e em subsídios oferecidos pelos textos motivadores que estão no enunciado da prova de redação.

A professora de redação Mariane Lazzari, do Totem Vestibulares, diz que não ficou surpresa com o tema proposto. Ela avalia que a inclusão de alunos com necessidades especiais é um assunto muito recorrente dentro da Educação e que o próprio Inep deu indícios da importância deste tema ao longo do ano.

Para Mariane, a maneira que o comando foi dado, especificando os surdos e os desafios no sistema educacional, é uma forma de garantir que menos candidatos zerem a redação.

– Não tivemos acesso ainda aos textos motivadores, mas acredito que fechar bem a proposta vai separar os alunos articulistas que estão bem preparados para escrever a redação, dos candidatos que foram à prova com "discurso pronto" – analisa a professora.

Além disso, Mariane afirma que é um tema relevante, já que ainda é escassa a quantidade de docentes preparados para atender os alunos com surdez.

Os portões dos locais de prova do Enem abriram ao meio-dia para os candidatos, mas antes disto centenas de pessoas chegavam aos 21 locais designados para aplicação do exame em Santa Maria. Na praça em frente a escola Manoel Ribas, por volta das 12h15min a estudante Eduarda Domingues Khols, 19 anos, escutava música para se manter calma. Ela conta que sua playlist era composta por mantras de ioga.

Para a reportagem, Eduarda contou que apostava em temas como homofobia ou sobre o sistema carcerário no Brasil.

Eduarda escutava músicas calmas antes de entrar na sala da prova, enquanto os pais, ao lado dela, demonstravam apoio à estudante Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Enquanto aguardava o horário de entrar na sala de prova, os pais dela, Carla Domingues e Jair Kohls, tomavam chimarrão ao lado de Eduarda, em um apoio silencioso à filha. Eles contam que vieram de Agudo, na manhã deste domingo, para fazer companhia a Eduarda antes do primeiro dia de provas do Enem.

– Ela já mora aqui há uns meses, veio para fazer cursinho. Mas nós não podíamos deixar de acompanhar este momento e viemos pra dar este apoio – conta a mãe.

Há alguns metros de Eduarda, estava um grupo de amigos. Os estudantes Julie Machado, 19, Ricardo Alves Rodrigues, 17, Paola Escobar e Emilyn Oliveira, ambas de 18 anos, preferiram ir até o local sem pais e parentes, pois dizem que familiares acabam os deixando mais nervosos.

Antes da prova, as sugestões dos amigos para temas de redação também estava ligado a assuntos que ficaram em evidencia na mídia, mas nenhum deles comentou algo relacionado à educação.