Taxista é assaltado durante corrida em Santa Maria

Um taxista, de 60 anos, foi vítima de um assaltante na madrugada desta quarta-feira em Santa Maria. O crime aconteceu por volta da 1h.

De acordo com a Brigada Militar, o taxista foi até a Praça dos Bombeiros, no Centro, onde foi solicitado uma corrida. Lá, um jovem embarcou no carro e pediu para ir até o Bairro Lorenzi. Ao chegar ao destino, na Rua Olga Parcianello, o suposto passageiro ameaçou o motorista com uma faca e roubou cerca de R$ 150 em dinheiro.

O suspeito do crime fugiu. O taxista não ficou ferido.