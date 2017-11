Sindicatos organizam greve geral em Santa Maria

Greve geral 09/11/2017 | 18h53 Atualizada em

Como forma de protesto contra reformas governamentais e por melhores condições no mercado de trabalho, funcionários de diversos setores prometem se reunir, nesta sexta-feira à tarde, por volta das 16h30min, na Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria, em uma grande manifestação.

Em todo o país, paralisações de categorias estão sendo anunciadas. A greve geral nacional tenta a revogação das reformas trabalhistas como a Lei da Terceirização, a reforma da Previdência, e o fim da corrupção entre outras frentes. Na Região Central do Estado, as ações de paralisação também apoiam a greve dos educadores gaúchos.

A reportagem do Diário entrou em contato com os principais sindicatos da cidade, que, em sua maioria, indicaram que a expectativa não é por uma grande paralisação de serviços, mas por protestos pontuais que acompanham a movimentação em todo o Brasil, como explana o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Condutores de Veículos Rodoviários de Santa Maria (Sitracover), Rogério Santos da Costa:

– A dificuldade para os trabalhadores que querem fazer greve é grande, porque agora é crucial para os trabalhadores o emprego e isso dificulta muito a questão da greve em si, mas o que podemos dizer é que apoiamos os trabalhadores e vamos estar no ato na praça – declarou.

Da mesma forma, devem estar representados os sindicatos dos comerciários, funcionários do turismo, indústria, servidores municipais e servidores estaduais. Os professores e demais funcionários da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) também informaram que os trabalhadores das duas categorias devem iniciar a greve nesta sexta-feira.

Os sindicatos municipais também informaram que um grupo de 60 pessoas irá até Porto Alegre para participar das manifestações na capital.