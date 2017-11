Trânsito 07/11/2017 | 08h46 Atualizada em

Atenção, motoristas e pedestres! É preciso ficar atento ao trafegar na Rua Marechal Deodoro, no entroncamento com a Travessa Ferreira, próximo ao viaduto da Gare, nesta terça e quarta-feira. A sinaleira que funciona no local, no Bairro Itararé, está inoperante.

Avenida Medianeira terá trânsito interrompido nesta terça-feira

Conforme a prefeitura, o funcionamento do semáforo deve ser normalizado nesta quinta-feira. O desligamento ocorre para que haja a manutenção e troca de equipamentos.