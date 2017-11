Semana terá predomínio de tempo seco em Santa Maria 

Previsão do tempo 19/11/2017 | 16h47 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Nesta semana, a previsão do tempo indica temperaturas típicas da primavera em Santa Maria: as manhãs começam fresquinhas, as tardes devem ser quentes e pela noite as temperaturas baixam novamente, explica o meteorologista Gustavo Verardo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Segundo Verardo, um dos dias mais quentes da semana deve ser a segunda-feira com mínima de 12ºC e máxima de 29ºC, com dia ensolarado. Na terça-feira o dia será nublado e não se descarta a chance de chuva fraca e pancadas rápidas de chuva, especialmente à tarde. Isso acontece por causa de uma frente fria que passa sobre o oceano, explica o meteorologista. Nos termômetros, a mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 27ºC.

Na quarta-feira, a temperatura varia entre os 15ºC e 25ºC e na quinta entre 11ºC e 28ºC. Na sexta, de acordo com a previsão, a mínima deve ser de 16ºC e máxma de 29ºC. De quarta a sexta-feira não deve chover na cidade.

CALORÃO DE CHUVA

No sábado o calorão deve voltar à Santa Maria e a máxima pode chegar aos 33ºC. Com o calorão, vem a chuva com chance de raios:

– Não deve chover muito até o final do mês na cidade. Se chover, não será muita chuva – explica Verardo.