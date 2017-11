Semana Cultural de São Sepé é aberta com homenagem a ex-presidente

Região 06/11/2017 | 20h24 Atualizada em

Uma cerimônia marcada pela emoção simbolizou a abertura oficial da Semana da Cultura em São Sepé. Isabel Lara Simões, ex-presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, foi homenageada durante a inauguração do novo hall da instituição. Ela faleceu no ano passado, aos 60 anos.

Coral Vozes da Pulquéria fez apresentação durante a solenidade de abertura da Semana da Cultura, nesta segunda-feira Foto: Leandro Ineu / Prefeitura de São Sepé

Autoridades municipais participaram do ato. No evento de segunda-feira, as atenções se voltaram às homenagens feitas à ex-colega Isabel, que passa a denominar o espaço que recebe exposições artísticas na Fundação, agora totalmente reformulado.

O presidente da entidade, Luís Garcia, disse que a escolha do nome de Isabel foi unânime e representa toda a sua dedicação junto da Fundação. Em um discurso que emocionou, a mãe de Isabel, Ila Lara Simões, disse que se sentia feliz pela trajetória de Isabel no município.

– Não há presente maior para uma mãe do que saber que a filha se dedicou tanto por algo. Este lugar era também a casa da Isabel – enfatizou.

O prefeito Léo Girardello (PP) salientou a marca de Isabel presente na Fundação e agradeceu a equipe que hoje trabalha no órgão responsável pelas atividades culturais.

Já o presidente da Câmara de Vereadores, Eto Vargas (PP), agradeceu os colegas vereadores que aprovaram a nomeação o texto que nominou oficialmente o espaço.

O coral Vozes da Pulquéria apresentou três canções na abertura da Semana da Cultura. Durante os próximos dias, ocorrerão exposições abertas ao público. Também ocorre esta semana a abertura da Feira do Livro, realizada paralelamente à Semana da Cultura.

* Com informações da prefeitura de São Sepé