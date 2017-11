Santa-marienses vão participar de congresso espírita em Porto Alegre

Espiritualidade 03/11/2017 | 12h30 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Ansiosa, Fátima Berenice Lorenzi, 58 anos, arrumava a mala e esperava os amigos para partirem juntos à Capital Foto: Charles Guerra / New Co

Dezenas de pessoas de Santa Maria partem, hoje, rumo ao 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. O evento, que acontece até domingo, na PUC-RS, em Porto Alegre, terá oficinas, palestras e espaços de interatividade voltados para o tema: a espiritualidade nas relações. Dois ônibus e alguns carros partirão levando participantes para o congresso.

Fátima Berenice Lorenzi, 58 anos, está à frente do contingente de Santa Maria que vai para o evento, que é promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul (Fergs). Ela é presidente da União Municipal Espírita de Santa Maria.

– O congresso ocorre a cada dois anos. É um evento muito importante para nós, espíritas, e abrange todo o país. Vai ter pessoas de todas as regiões e cerca de 4 mil pessoas envolvidas – explicou Fátima.

De acordo com a presidente, o principal destaque entre os palestrantes é Divaldo Pereira Franco, considerado um dos mais respeitados médiuns e oradores espíritas da atualidade.

Almerinda Terezinha Medeiros, 66 anos, presidente da Sociedade Espírita União dos Fiéis em Santa Maria, contou que a programação está sendo planejada há mais de um ano.

– Nas edições anteriores, eu trabalhei no cadastramento e, agora, estou trabalhando na coordenação de oficinas temáticas. O congresso é muito importante, assim como trabalhar a paz é essencial em todas as relações. E, para mim, participar desse evento e colaborar nesse congresso é fundamental – ressaltou.

Em Santa Maria, existem 23 centros espíritas filiados à Fergs.