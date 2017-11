Santa-mariense é o único gaúcho selecionado para programa do Google

Tecnologia 08/11/2017 | 17h00 Atualizada em

Foi durante uma reunião sobre ferramentas educacionais, nesta terça-feira, que o professor Andrewes Pozeczek , 34 anos, recebeu a notícia de que havia sido aprovado no programa Google Innovator. O santa-mariense é o único gaúcho a compor a turma do Brasil que será certificada pelo Google como educadores inovadores. A habilitação do empresário ocorre em dezembro no Innovation Academy, na sede do Google em São Paulo.

– Quando recebi do Google uma sinalização de que minha paixão e dedicação, exatamente nessas palavras, me tornavam pronto para trabalhar com meus pares e com o Google para liderar transformações educacionais na minha comunidade e no mundo, eu vibrei e quase não acreditei. Estava conduzindo uma reunião de socialização com colegas, justamente de ferramentas educacionais, em um projeto audacioso na instituição onde atuo, quando conferi o e-mail. Minha expectativa é aprender cada vez mais, trocar ideias e experiências e trazer novidades, formação e capacitação para os educadores daqui. Estou muito feliz, emocionado e cheio de perspectivas – conta.

O programa seleciona profissionais que protagonizam a criação de experiências educacionais transformadoras e incorporam a tecnologia aos projetos pedagógicos de escolas e faculdades. Neste ano, Pozeczek recebeu dois certificados de proficiência do Google. O primeiro reconhece o uso de ferramentas da multinacional em sala de aula e o segundo determina o status de usuário avançado e entusiasta das ferramentas Google.

Pozeczek é formado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Franciscano (Unifra), com MBA em Administração da Tecnologia da Informação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ele é professor na Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), empresário na área de tecnologia e colunista de tecnologia do Diário.