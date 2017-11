Santa Maria forma 84 novos sargentos da BM

Segurança 17/11/2017 | 12h00 Atualizada em

Turma de formandos fez homenagem aos 180 anos da Brigada Militar Foto: Divulgação / Brigada Militar

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFAS) de Santa Maria formou 84 novos segundos sargentos. A cerimônia ocorreu na última terça-feira, no Estádio da Guarnição da Brigada Militar, e reuniu autoridades civis e militares. O evento integrou a programação dos 180 anos da Brigada Militar, que celebra o aniversário sábado, dia 18. Na oportunidade, a turma de formandos fez uma homenagem à corporação, formando o número 180 no gramado do estádio em alusão à data.

O comandante da EsFAS, Artur Marques de Barcellos, explicou que os formandos poderão atuar em diferentes unidades militares do Estado, de acordo com a necessidade dos municípios e segundo a avaliação do Comando Geral da Brigada Militar. O local para onde os sargentos serão encaminhados será divulgado em boletim interno da corporação nos próximos dias.

O treinamento teve carga horária de 120 horas divididas em três ciclos, que incluíram módulos sobre atividade policial, gerenciamento de crise, abordagem jurídica, orçamentária e administrativa, entre outros tópicos. Em complemento aos horários curriculares, durante o período de formação, os alunos atuaram no policiamento junto ao 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon).

De acordo com o tenente-coronel Ricardo Alex Hofmann, à frente do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central (CRPO Central), como cidade-sede da Escola de Formação de Sargentos, Santa Maria acaba sendo beneficiada diretamente com o apoio desses policiais militares, durante o tempo de formação, em algumas ações de segurança ostensiva:

– Eles passam a viver na cidade e participam da rotina do regimento, dando um reforço ao efetivo local. Depois, eles são realocados, e muitos deles poderão até mesmo comandar as unidades militares de suas cidades – explica Hofmann.

O curso teve início em abril e durou seis meses. Em fevereiro de 2018, está prevista a formação de 34 soldados pela EsFAS, que passarão a integrar o efetivo policial da Brigada Militar.