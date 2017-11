Rua central está bloqueada nesta quarta para manutenção da Corsan

Mobilidade 15/11/2017 | 10h29 Atualizada em

Atenção, motoristas! A Rua Duque de Caxias, entre as ruas Doutor Teodorico e Padre José de Anchieta, está bloqueada nesta quarta-feira. Além deste trecho, a Corsan realiza manutenção da rede de esgoto em outras cinco ruas centrais.

De acordo com o DMT, por conta de readequação de ramal de esgoto, as ruas Doutor Bozano, próximo a Praça Saturnino de Brito, Coronel Niederauer, entre a Avenida Borges de Medeiros e a Rua Appel, Doutor Astrogildo de Azevedo, Avenida Presidente Vargas, próximo a Rua Floriano Peixoto, e Radialista Osvaldo Nobre, 903, no Bairro Juscelino Kubischek, estão em meia pista.

Os serviços acontecem das 8h às 17h de hoje.