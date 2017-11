Rosário do Sul promove Semana da Consciência Negra

Região 15/11/2017 | 12h18 Atualizada em

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado na próxima segunda-feira, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec) de Rosário do Sul está desenvolvendo diversas atividades para a Semana da Cultura Negra.

Foto: Prefeitura de Rosário do Sul / Divulgação

Entre elas, a Smec e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizou, entre os professores de educação infantil de Rosário do Sul, o projeto Bonecas Negras. As atividades aconteceram entre os dias 24 e 27 de outubro, e tiveram como objetivo estimular o que será trabalhado em sala de aula com as crianças ao longo desta semana.

Segundo Flávia Amaral, coordenadora da Semana da Cultura Negra, as ações têm como finalidade o estudo e pesquisa da história do povo afro-brasileiro como fator de promoção e integração social.

– Nesta semana, vivemos e sentimos a história e cultura afro-brasileira e indígena através da poesia, música, teatro, filmes, danças, artes africanas e palestras – declara.

Além disto, a programação das comemorações desta semana conta com concurso de beleza, palestras radiofônicas, mostra pedagógica cultural, entre outras. Flávia afirma que a programação foi pensada para informar e enriquecer a população de forma cultural e histórica.

– A programação da Semana da Cultura Negra está sendo realizada com várias atividades enriquecedoras, fortalecendo as riquezas e contribuições das etnias negra e indígena para a comunidade e educandários – observou a coordenadora.

*Rhayza Moreira/Gazeta de Rosário

ATIVIDADES

Confira a programação da Semana da Cultura Negra 2017 de Rosário do Sul:

Quinta- feira

14h - Concurso Municipal de Bonecas Negras – Alunos da EI e Anos Iniciais

Local - Teatro Municipal João Pessoa

19h - Noite Artística Cultural

- Local - Teatro Municipal João Pessoa

Quinta e sexta-feira

9h - 1ª Mostra Pedagógica da Cultura Afro-Brasileira e Indígena – Escolas municipais

Local - Praça Borges de Medeiros

Sexta- feira

18h - Solenidade em Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra – "Personalidade Negra"

Local - Câmara de Vereadores

Domingo

17h – Concurso Beleza Negra – Secretaria Municipal de Desporto e Turismo

Local - Praia das Areias Brancas

Segunda-feira

20h – Dia Nacional da Consciência Negra _ Palestra com o professor Paulo Evandro

Local - Escola Plácido de Castro