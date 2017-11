Retornos na Medianeira serão fechados nesta quinta-feira

Trânsito 15/11/2017 | 20h11 Atualizada em

Entre esta quinta e sexta-feira, mais mudanças acontecerão no trânsito de Santa Maria. Logo pela manhã desta quinta, a Secretaria de Mobilidade Urbana deve começar a fechar quatro pontos no canteiro central na Avenida Medianeira, onde motoristas estão acostumados a fazer retornos, convertendo à esquerda.

De acordo com informações repassadas pela assessoria de comunicação da prefeitura, os serviços terão início por volta das 8h30min. A Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana (CTMU) não informou qual trecho do canteiro será fechado primeiro, mas, segundo o superintendente de Trânsito, Adão Lemos, dois agentes estarão no local orientando os motoristas.

– Nós sabemos que todas as mudanças que vêm acontecendo causam algum transtorno, o que é normal em mudanças como essas – ressaltou Lemos.

Ainda de acordo com o superintendente, a ação de fechamento de canteiros está ocorrendo para melhorar a fluidez do trânsito na Avenida Medianeira e vias adjacentes.

Os canteiros da Avenida Medianeira, nos trechos abaixo, serão fechados entre quinta e sexta-feira:

- Passagem em frente ao Colégio Centenário, no acesso à Rua Dr. Turi

- Retorno sem semáforo no entroncamento com a Rua Serafim Valandro, no sentido Centro-bairro

- Retorno da Basílica da Medianeira abaixo da Rua Heitor Campos, no sentido Centro-bairro

- Retorno quase em frente ao supermercado Nacional