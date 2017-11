Retornos na Avenida Medianeira são fechados

Trânsito 16/11/2017 | 13h26 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM / New Co DSM

Terminaram, na manhã desta quinta-feira, as obras de mudanças no trânsito na Avenida Medianeira, em Santa Maria. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, quatro canteiros centrais da avenida, onde os motoristas costumavam fazer retornos, convertendo à esquerda, foram fechados.

Segundo o superintendente da pasta e engenheiro responsável pelas obras, Marcelo Rossés, as equipes realizaram uma força-tarefa para finalizar as alterações ainda nesta manhã, por conta da previsão de chuva, que poderia atrapalhar o trabalho no local.

– Todos os elementos para bloquear os retornos e conversões foram colocados nos locais e, em seguida, realizamos a pintura dos blocos de concreto – explicou Rossés.

A ação, de acordo com o superintendente, foi realizada para melhorar a fluidez do trânsito na Avenida Medianeira e nas vias adjacentes. Com isso, será necessário realizar desvios para poder retornar à avenida.

Um dos locais onde as obras foram realizadas na manhã de hoje Foto: Charles Guerra / Newco SM

Conforme a secretaria, um dos trechos modificado é o entroncamento da Medianeira com a Rua Serafim Valandro, onde os motoristas não podem mais fazer o retorno à esquerda no sentido Centro-Bairro, tendo como alternativa seguir pela Serafim Valandro, acessar a Rua Felipe de Oliveira e entrar na Rua Duque de Caxias para retornar à Avenida Medianeira.

MUDANÇAS

Veja, abaixo, onde foram feitas as obras de fechamento dos canteiros:

- Passagem em frente ao Colégio Centenário, no acesso à Rua Dr. Turi

- Retorno sem semáforo no entroncamento com a Rua Serafim Valandro, no sentido Centro-Bairro

- Retorno da Basílica da Medianeira abaixo da Rua Heitor Campos, no sentido Centro-Bairro

- Retorno em frente ao supermercado Nacional