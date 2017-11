Resultado do Enem só sai em janeiro

Educação 13/11/2017 | 09h35 Atualizada em

Pela primeira vez organizado em dois finais de semana, o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) terminou neste domingo, com a aplicação de 90 questões, 45 de matemática e 45 de ciências da natureza (biologia, física e química).

Em Santa Maria, 16 mil se inscreveram para fazer as provas Foto: Ronald Mendes / NewCoDSM

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de abstenções nesta segunda etapa, foi de 31,2% dos candidatos, número semelhante ao da primeira prova. Em Santa Maria, 16.018 candidatos estavam inscritos.

Segundo o Inep, o gabarito oficial será divulgado três dias úteis após o exame, ou seja com o feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira, o resultado sairá na quinta-feira. A previsão é que o resultado individual seja divulgado em janeiro de 2018.

AVALIAÇÃO

Professores to Totem Vestibulares estiveram na redação do Diário no final da tarde deste domingo e avaliam a prova do segundo dia.

Para o estudante Matheus Davi Thom, 18 anos, a prova de matemática, que sempre é considerada a vilã pelos estudantes, não foi difícil. Ele sentiu mais dificuldade na prova da semana passada, que tinha redação, linguagens e ciências humanas.

– Eu achei a prova bem mais tranquila e menos confusa que a da semana passada. Eu senti bem menos dificuldade que a prova de linguagens, por exemplo – disse.

E foi para acessar a estes recursos que a estudante Gabriela Maciel Kelm, 23 anos, fez o Enem pela terceira vez. Ela faz o técnico em Enfermagem e quer cursar Medicina.

– Sempre dá um nervoso antes da prova, mas me preparei durante o ano – garantiu.

REQUISITOS

Com as notas obtidas no Enem os candidatos poderão acessar a Educação Superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que encaminha os estudantes para as vagas em universidades públicas do país e até mesmo em instituições do Exterior. A partir desse desempenho, também é possível obter bolsas de estudo e financiamento estudantil, como o Fies.