Regimento da BM de Santa Maria completa 125 anos com festa

O sentimento de orgulho à profissão e a honra à farda estão mais exaltados nos últimos dias. Isso porque o mês de novembro chega em clima de comemoração. No dia 18, completam-se os 180 anos da Brigada Militar (BM), que tem sua origem em 1837, quando fora criado o então chamado Corpo Policial da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.

Em Santa Maria, sobretudo na Rua Pinto Bandeira, sede do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) e do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central (CRPO/C), onde estão a maioria dos policiais militares de Santa Maria, além dos que integram o Batalhão Ambiental, o 2º Batalhão de Operações Especiais (2ºBOE), a Companhia Rodoviária, a Escola Tiradentes e o Hospital da BM, a atmosfera comemorativa tem sido compartilhada. É que nesta sesta-feira, dia 10, é o aniversário de 125 anos do 1º RPMon.

A história remonta aos idos de 1892, quando passou a atuar na cidade o 1º Regimento de Cavalaria da BM, ainda em uma sede improvisada na região da Pinto Bandeira, tendo como 1º comandante nomeado o tenente-coronel Fabrício Baptista de Oliveira Pillar. Somente em 9 de maio de 1922 é que a guarnição instalou-se no Coração do Rio Grande e passou a ter uma sede fixa.

Anos depois, em 1934, a estrutura é derrubada para o começo da construção de uma sede mais ampla, a qual se mantém até hoje e que foi inaugurada em 1940. A alteração de nome só veio em 13 de agosto de 1974, por meio decreto nº 23.245.

Atualmente, o 1º RPMon tem à frente do comando o tenente-coronel Erivelto Hernandes Rodrigues. A estrutura conta com cinco esquadrões, sendo dois na sede e três destacados, responsáveis pelo policiamento ostensivo em 19 municípios da região central do Estado.

Até o fim deste mês, exposição, baile, formaturas e demais atividades celebram as data na cidade.

– A BM é exatamente a força da comunidade. Eu escolhi e amo esse trabalho, que desempenho com dedicação há 33 anos. Nos últimos 20 anos, os policiais estão mais preparados, muitos, com formação superior. Santa Maria está muito bem, temos o que precisamos. Nosso desafio é motivar o efetivo, fazer com que a comunidade reconheça nosso valor e termos uma central de videomonitoramento – salienta o tenente-coronel Ricardo Alex Hofmann, comandante do CRPO/C.

COMPROMETIMENTO

O motivo de prosseguir o ofício, segundo os próprios policiais militares, decorre do comprometimento em manter a ordem pública e os diferentes serviços prestados à comunidade, seja por meio de policiamento ostensivo, de projetos (veja no quadro), gestão e demais ações que se modernizam a cada ano.

A evolução dessas atividades da Brigada Militar, segundo o comandante Hofmann, passa pelo investimento em novos equipamentos e tecnologias que instrumentalizam melhor as abordagens e prisões, sempre amparados na Secretaria da Segurança Pública. O comandante destaca, inclusive, o Programa Avante, que analisa cada tipo penal em todas as cidades do Estado, passando, após, pela Análise Criminal, com dados georreferenciados e equipes de inteligência.

Nas dependências do Centro Histórico Coronel Pillar, onde ficam o arquivo, a biblioteca e o museu da instituição, a soldado Ana Claudia Bueno, 33 anos, enfatiza que a BM também atua na promoção da cultura e na conservação da história. Ana vem de uma família de policiais militares e conta que esse é um legado privilegiado:

– Sou neta e filha de policiais. Aí, a responsabilidade é enorme. Meu pai sempre disse: "O mínimo que espero é que tu sejas uma excelente profissional", o que tento ser. Não consigo sair disso (BM). Aqui, atendemos escolas e percebemos que, desde pequenos, os alunos tem essa curiosidade com viatura, o giroflex, a farda e a história que contamos. Tudo desperta a o interesse deles. É muito gratificante.

ATUAÇÃO DA BM JUNTO À COMUNIDADE

_ Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) – É encampado pelo 1º RPMon. Policiais militares voluntários desenvolvem o trabalho de prevenção com pais, professores, alunos e comunidade. Em Santa Maria, já foram atendidos 3,9 mil alunos de escolas municipais, estaduais e particulares

_ PM Mirim e BOE Mirim – Atuação do 1º RPMon e do 2º BOE, ajudando jovens em situação de risco a ter disciplina e oportunidade

_ Colégio Tiradentes da BM – Concebido por meio de união e esforços da comunidade, foi criado em 25 de setembro de 2008. Atualmente, destaca-se entre as melhores escolas públicas de Ensino Médio do Estado, com foco em disciplina, qualidade e organização da estrutura e de seus integrantes. É oferecido a filhos e dependentes de policiais e público em geral, mediante um exame de seleção específico

_ 2º Batalhão Ambiental – Atua em resgates e patrulhamentos ambientais, além de fazer palestras de conscientização junto a escolas e à comunidade

_ Hospital da BM – Além do atendimento aos policiais, filhos e dependentes, promove campanhas de saúde com ênfase à prevenção de suicídio, do câncer e da promoção à qualidade de vida

_ Companhia Rodoviária – Desenvolve projetos e palestras sobre educação no trânsito

PROGRAMAÇÃO*

* Os eventos são abertos à comunidade



Formatura Policial Militar

Quando – Hoje, às 17h30min

Onde – Estádio da Guarnição, na Rua Pinto Bandeira

Com – Comando Regional, 1º RPMon, 2º BOE, Hospital da BM, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (Esfas), Escola Tiradentes e Companhia Rodoviária. Serão homenageados policiais militares da ativa e da reserva, além de destaques e autoridades parceiras da corporação

12º Jantar-Baile da Brigada Militar de Santa Maria

Quando – Hoje, às 21h

Onde – Salão Nobre do Clube Dores

Com – Conjunto musical Balança Brasil e bufê Babette by Denise

Quanto – R$ 95

Formatura de alunos-sargentos

Quando – Terça-feira, às 17h35min

Onde – Estádio Cel. Iriovaldo Maciel de Vargas

Com – Comando Regional, 1º RPMon, 2º BOE, Hospital da BM, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (Esfas), Escola Tiradentes, Companhia Rodoviária e Batalhão Ambiental

Exposição itinerante comemorativa aos 125 anos do 1º RPMon

Quando – Até o fim do ano

Onde – A definir

Com – Cinco painéis e nove banners que contam a história do regimento por meio dos períodos da constituição do país