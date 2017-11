Quina, Timemania e Dupla-Sena acumulam e próximos sorteios podem pagar R$ 25,7 milhões

Loterias 01/11/2017 | 08h01 Atualizada em

LOTOMANIA

Um apostador levou o prêmio principal do concurso 1.810 da Lotomania, realizado nesta terça-feira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 400 mil para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02, 04, 06, 09, 11, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 58, 60, 66, 73, 85, 91, 94.

Confira o rateio:

20 acertos - 1 aposta ganhadora (Poá-SP), R$ 2.030.460,88

19 acertos - 11 apostas ganhadoras, R$ 20.622,82

18 acertos - 153 apostas ganhadoras, R$ 1.323,82

17 acertos - 1.480 apostas ganhadoras, R$ 95,79

16 acertos - 7.698 apostas ganhadoras, R$ 18,41

15 acertos - 30.734 apostas ganhadoras, R$ 4,61

0 acertos - 1 aposta ganhadora (Campinas-SP), R$ 113.425,53

QUINA

O concurso 4.520 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 5,5 milhões. Os números sorteados nesta terça-feira, em Volta Redonda, foram: 13, 22, 49, 68, 74.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 68 apostas ganhadoras, R$ 7.541,19

Terno - 3 números acertados - 6.669 apostas ganhadoras, R$ 115,62

Duque - 2 números acertados - 169.468 apostas ganhadoras, R$ 2,50

TIMEMANIA

O concurso 1.101 da Timemania, realizado nesta terça-feira, em Volta Redonda, também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 05, 16, 18, 41, 45, 51, 66. O time do coração foi o Rio Branco-AC. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 19,2 milhões.

Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador!

6 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 35.352,99

5 números acertados - 438 apostas ganhadoras, R$ 922,45

4 números acertados - 8.916 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 87.287 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: RIO BRANCO/AC - 19.022 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.712 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira, em São Paulo, não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1 milhão para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 06, 12, 17, 19, 20, 26. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 07, 10, 20, 33, 38, 48.

Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 2.478,26

Quadra - 4 números acertados - 936 apostas ganhadoras, R$ 63,54

Terno - 3 números acertados - 16.646 apostas ganhadoras, R$ 1,78

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 14 apostas ganhadoras, R$ 3.345,64

Quadra - 4 números acertados - 632 apostas ganhadoras, R$ 94,11

Terno - 3 números acertados - 13.463 apostas ganhadoras, R$ 2,20