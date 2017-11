Quina acumula e próximo sorteio deve ser de R$ 1,3 milhão

Loterias 14/11/2017 | 07h47 Atualizada em

Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 1585 da Lotofácil e vai receber R$ 5.060.374,07. Os números sorteados nesta segunda-feira, em São Paulo, foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25.

Veja o rateio:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 5.060.374,07 (São Luís - MA)

14 acertos - 490 apostas ganhadoras, R$ 1.632,64

13 acertos - 22.052 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 295.431 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.499.128 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4530 da Quina, que deve pagar R$ 1,3 milhão no próximo sorteio. As dezenas sorteadas nesta segunda foram: 01, 20, 29, 49 e 67.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 40 apostas ganhadoras, R$ 8.254,00

Terno - 3 números acertados - 3.343 apostas ganhadoras, R$ 148,51

Duque - 2 números acertados - 94.787 apostas ganhadoras, R$ 2,88