Quatro retornos na Avenida Medianeira serão fechados na próxima semana

Após a mudança no sentido na Rua Duque de Caxias, a Prefeitura de Santa Maria planeja fechar quatro canteiros centrais da Avenida Medianeira para impedir a conversão à esquerda de veículos, os chamados retornos. O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcelo Rosses, não confirmou a data das novas alterações no trânsito, mas sinalizou que a partir de segunda-feira, os motoristas devem ficar atentos.

No entroncamento da Avenida Medianeira com a Rua Serafim Valandro, no sentido Centro-bairro, não será mais possível fazer o retorno Foto: Charles Guerra / Newco SM





Um dos trechos que deve ser modificado é no entroncamento da Avenida Medianeira com a rua Serafim Valandro, onde os motoristas não poderão mais converter à esquerda no sentido Centro-bairro, tendo como alternativa seguir pela Serafim Valandro, acessar a Rua Felipe de Oliveira e entrar na Rua Duque de Caxias para retornar à Avenida Medianeira.

– A ideia da Secretaria de Mobilidade Urbana é que, aos poucos, os motoristas não convertam mais à esquerda na Avenida Medianeira. Isso deve melhorar a fluidez do trânsito e torna também a trafegabilidade mais segura para todos – avaliou o superintendente de trânsito, Adão Lemos.

Canteiro central na frente do supermercado Nacional, na Avenida Medianeira, será fechado Foto: Charles Guerra / Newco SM

Canteiro central em frente a Basílica da Medianeira também será fechado, impedindo que motoristas convertam à esquerda no sentido Centro-bairro Foto: Charles Guerra / Newco SM

No enconcamento da Avenida Medianeira com a rua Dr. Turi o acesso pela esquerda também será impedido com o fechamento do canteiro Foto: Charles Guerra / Newco SM