Quatro retornos na Avenida Medianeira serão fechados  /

Após a mudança no sentido na Rua Duque de Caxias, a Prefeitura de Santa Maria planeja fechar quatro canteiros centrais da Avenida Medianeira para impedir a conversão à esquerda de veículos, os chamados retornos. O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcelo Rosses, não confirmou a data das novas alterações no trânsito, mas sinalizou que a partir de segunda-feira, os motoristas devem ficar atentos.

No entroncamento da Avenida Medianeira com a Rua Serafim Valandro, no sentido Centro-bairro, não será mais possível fazer o retorno Foto: Charles Guerra / Newco SM