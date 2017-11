Quatro cidades da região realizam suas feiras do livro

Literatura 10/11/2017 | 12h35 Atualizada em

Os moradores de Cruz Alta, São Sepé, São Vicente do Sul e Santiago poderão colocar as leituras em dia esta semana. As cidades promovem suas feiras de livros, que contam com lançamento de obras e atividades culturais diversas.

Até este fim de semana, feiras do livro estarão promovendo atividades variadas para crianças e adultos Foto: Márcio Brasil / Prefeitura de Santiago

A Feira do Livro de São Sepé foi aberta oficialmente nesta quinta-feira, com uma solenidade na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. O evento, que ocorre na Praça das Mercês, segue até sábado.

Entre as presenças na solenidade de inauguração, esteve a patronesse da feira, a escritora Ilda Maria Costa Brasil. O Coral Vertente de Prata apresentou três canções antes da solenidade oficial. Também houve homenagem à Cotrisel pelos 60 anos. A empresa, que realiza em parceria o projeto A União Faz a Vida, foi representada pelo presidente, José Paulo Salerno e pelo vice-presidente, Sinval Gressler. Eles receberam como homenagem um trabalho encomendado pela Fundação Cultural ao artista sepeense Chiquinho, que elaborou uma miniatura baseada em uma das unidades da empresa.

A patronesse Ilda Maria agradeceu o convite e disse que é uma honra poder trocar experiências com o público sepeense. Ela, que é natural de Restinga Seca, tem no currículo uma série de obras e prêmios.

A Feira do Livro integra a programação da Semana da Cultura de São Sepé.

LANÇAMENTOS DE OBRAS

Em Santiago, a 19ª Feira do Livro foi aberta na quarta-feira. Este ano, o evento deixou de ser realizado na Estação Férrea e voltou a ocorrer na Praça Moisés Viana. Na primeira noite, foi feita homenagem ao patrono, João Lemes, teve apresentação da Fanfarra do QG e do coral Ilumina, de Santa Maria, apresentação do programa Estamos Juntos e lançamento do livro Patacoadas, de Nenito Sarturi. A feira segue até domingo. Até lá, outros autores da região irão lançar obras na feira santiaguense.

Em São Vicente do Sul, além da feira de livros, o público também poderá assistir a peças de teatro, shows, desfile de moda e, ainda, tomar um bom chimarrão. A feira ocorre na Rua Coberta até sábado.

Em Cruz Alta, a 21ª Feira do Livro mudou de local e passou a ser realizada na Casa de Cultura Érico Veríssimo. O evento, que se encerra neste sábado, faz parte da 1ª Semana Literária Érico Veríssimo e também conta com lançamentos de livros.