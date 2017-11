Projeto de saúde bucal atendeu mais de 60 crianças neste sábado

Fila zero 12/11/2017 | 17h58 Atualizada em

Foto: João Alves / Prefeitura de Santa Maria

Quem passou pela Avenida Borges de Medeiros no último sábado, viu uma movimentação atípica em frente ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Na ocasião, acontecia a edição especial do “Sorria Criança”, do Sorria Santa Maria – projeto ligado ao Fila Zero, da Secretaria de Saúde do Município, que reuniu mais de 60 crianças, de seis a 13 anos.

Antes e depois dos atendimentos, os pequenos brincaram na cama elástica, corredor inflável, além de receberem informações sobre a importância da saúde bucal. O objetivo foi atender alunos de escolas não têm esses serviços em suas Unidades de Saúde de referência. Assim, a fila de espera para consultas e atendimentos odontológicos diminuem.

Foto: João Alves / Prefeitura de Santa Maria

Na ocasião, a coordenadora de Política de Saúde Bucal do município, Patrícia Campagnol, disse que o evento alcançou seus objetivos, atendendo além das 60 crianças que haviam agendado outras pessoas que demonstraram interesse na hora. No total, 40 tratamentos foram concluídos na tarde de sábado.

Também atuaram no evento residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e os acadêmicos da Odontologia da UFSM e do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA).

Fotos: João Alves