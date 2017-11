Professores estaduais decidem continuar a greve 

Educação 10/11/2017 | 16h14 Atualizada em

A greve dos professores da rede estadual de ensino, que já tem dois meses de duração, não tem data para terminar. Nesta sexta-feira, em assembleia geral convocada pelo Cpers Sindicato, a categoria decidiu seguir mobilizada. A assembleia foi no Parque Harmonia, em Porto Alegre.

A presidente do Cpers, Heleni Aguiar Schürer, criticou, durante a assembleia, que o governo do Estado demorou 54 dias para encaminhar aos professores uma primeira proposta de negociação. Na segunda-feira, representantes da categoria se reuniram e encaminharam uma contraproposta do Executivo estadual.

– Nós sabemos que o governo, desde novembro do ano passado, agora faz um ano, mandou 5 pecs para AL e essas propostas de emendas constitucionais, nos atacando em quase todas elas. A pior dela era aquela que institucionalizava o atraso de salário – discursou Heleni.