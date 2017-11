Professores divergem sobre data de assembleia geral

Rede estadual 08/11/2017 | 21h13 Atualizada em

A central do Cpers/Sindicato, que representa os professores da rede estadual, convoca os núcleos da categoria para assembleia geral nesta sexta-feira, às 12h30min, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Contudo, o 2º Núcleo do Cpers, que tem sede em Santa Maria, enviou nota de repúdio ao Comando de Greve Estadual solicitando troca de data.

Locais de prova do Encceja podem ser conhecidos a partir de hoje

O diretor do 2º Núcleo, Rafael Torres, explica que para esta sexta-feira está previsto uma greve geral nacional, em que o sindicato vai participar.

– Além de dificultar nossa chegada em Porto Alegre, porque podem ter rodovias trancadas na greve geral, também ocorre o enfraquecimento dos movimentos, seja da greve geral ou seja da assembleia geral – avalia o diretor.

Outros núcleos demostraram apoio à nota do 2º Núcleo, mas a central do Cpers/Sindicato ainda não se manifestou sobre uma possível troca. Até a noite de quarta-feira, a assembleia geral estava mantida para esta sexta-feira. Torres diz que qualquer assembleia geral tem poder para encerrar a greve, depende da maioria aprovar a proposta.

A greve dos educadores completa 65 dias hoje.

CALENDÁRIO

Na terça-feira desta semana, a presidente do sindicato, Helenir Aguiar, apresentou uma contraproposta ao Estado e uma proposta de calendário de recuperação de aulas ao governo, que, aparentemente não agradou ao Piratini. Os professores sugeriram cronograma em que seja mantido os 45 dias de férias durante o verão.

Assim, o ano letivo de 2017 se estenderia até janeiro, sendo interrompido ainda no primeiro mês de 2018, e retomado apenas em março. Com a proposta, haveria atraso no calendário no ano letivo de 2018.

Observatório astronômico abrirá as portas em 2018 em Itaara

Helenir alega que manter as aulas durante todo o verão seria prejudicial aos alunos e que a proposta veio de conversas com pais e responsáveis. Além disso, destaca que as escolas não têm condições de manter os alunos nas salas durante o verão pela falta de estrutura, o que resultaria em prejuízos pedagógicos.